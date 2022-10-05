Врач Мясников рассказал о возможном смертельном эффекте популярного лекарства

«Вот, допустим, лекарство "Клопидогрел" кроверазжижающее. 0,3 процента, генетически обусловлено, человек выпивает, у него кровотечение и смерть, кровоизлияние в мозг», - рассказал врач.

Врач Александр Мясников сообщил о том, что восприимчивость к лекарствам и реакция организма на них могут во многом зависеть от наследственности. Это, заметил он, может повлиять на то, как один и тот же препарат будет действовать на разных людей.В некоторых случаях лекарства могут «убивать», предупредил Мясников. При этом медик привел в качестве примера популярный медикамент- антиагрегант, предназначенный для борьбы со сгущением крови.Мясников добавил, что одна из проблем в медицинском сообществе – это поиск решений, позволяющих заблаговременно узнавать о возможных тяжелых или смертельных побочных эффектах лекарства. Также он проинформировал, что случаи смертельных исходов при лечении «Клопидогрел» все же являются редкими.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что подергивание век может быть признаком серьезных заболеваний.