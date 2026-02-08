В Химкинском роддоме с начала года родились 113 детей

С начала текущего года в родильном доме города Химки появились на свет 113 новорождённых. Учреждение продолжает работу после проведённого капитального ремонта.

В ходе обновления в здании были модернизированы палаты, заменена сантехника и установлено современное медицинское оборудование. Это позволило расширить спектр предоставляемых услуг для будущих родителей.

Сегодня в роддоме доступны различные форматы родов, включая партнерские, вертикальные и музыкальные. Такой подход ориентирован на индивидуальные потребности семей.

Главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил, что после завершения ремонта учреждение вышло на новый уровень обслуживания пациентов.

Семьи, в которых появились дети, могут выбрать одну из мер поддержки: единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор «Я родился в Подмосковье».