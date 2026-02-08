В Сыктывкаре приостановили занятия в еще одной школе из-за жалоб учеников на самочувствие

В столице Коми временно прекращена работа еще одного образовательного учреждения в связи с обращениями учащихся по поводу ухудшения самочувствия.

С 9 февраля занятия в гимназии будут отменены. Решение принято после сообщений от школьников о болях в животе, тошноте и диарее.

Власти города и профильные контролирующие организации начали проверку обстоятельств произошедшего.

Ситуация привлекла внимание из-за вовлеченности детей и возможного влияния на здоровье учащихся. Подобные случаи требуют повышенного контроля со стороны ответственных органов.

На данный момент специалисты продолжают выяснять причины инцидента и осуществляют мониторинг состояния учеников. О дальнейших мерах будет сообщено дополнительно.