В Нижнем Новгороде врач рассказала о причинах ощущения холода в ногах

В Нижнем Новгороде медицинский специалист прокомментировала возможные причины, по которым у людей может возникать ощущение холода в области ног.

По словам врача, подобные симптомы могут быть связаны с изменениями в работе эндокринной системы, что отражается на обмене веществ и процессах теплообмена. Нарушения доставки кислорода к тканям, а также снижение уровня гемоглобина, также способны приводить к ощущению холода в конечностях.

Эксперт отметила, что чувствительность к низким температурам чаще всего проявляется именно в руках и ногах, поскольку эти участки тела наиболее подвержены изменениям кровообращения.

Тема поддержания нормального обмена веществ имеет значение для общего состояния здоровья, поскольку сбалансированная работа всех систем организма способствует лучшему самочувствию.

Врач также подчеркнула, что регулярный сон, полноценный завтрак и сбалансированное питание помогают поддерживать нормальные метаболические процессы. Кроме того, умеренная физическая активность способствует улучшению кровообращения и может положительно сказаться на ощущении тепла в конечностях.