В Омске увеличилось число школьных классов, закрытых на карантин по ОРВИ

В Омске отмечается рост числа школьных классов, временно приостановивших очное обучение из-за карантина по ОРВИ. Об этом сообщили в городской администрации.

По данным на 9 февраля 2026 года, карантинные меры затронули 53 класса в 23 школах города. Неделей ранее аналогичные ограничения действовали в 29 классах.

Для сравнения, в феврале 2025 года такие меры распространялись на 105 школьных классов и 61 группу в детских садах.

Временное приостановление занятий связано с необходимостью предотвращения распространения острых респираторных вирусных инфекций среди детей.

Администрация города информирует, что ситуация находится под контролем, и при необходимости будут приниматься дополнительные меры по обеспечению безопасности учащихся.