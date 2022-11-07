ЛОР-врач Зайцева указала на вредные домашние способы лечения простуды

«При простуде опасно греть больное горло компрессами, так как это усилит отек», - предупредила отоларинголог, беседуя с «Лентой.ру».

«В некоторых случаях любовь к бане во время болезней даже может стать причиной серьезных осложнений, которые будут напоминать о себе на протяжении всей жизни и существенно снижать ее качество», - заявила эксперт.

Врач указала в интервью на вредные домашние способы лечения ОРВИ. Одним из них Ольга Зайцева назвала греющие компрессы, применяемые в случаях больного горла.Также медик посоветовала не увлекаться питьем горячих напитков и бульонов. Специалист констатировала, что горячее в таких обстоятельствах лишь провоцирует отек, способствует размножению бактерий. Еще одна ошибка – употреблять при простуде много цитрусовых, лимонов. Эти продукты, содержащие кислоту, усиливают эффект раздражения в тканях, которые без того воспалены из-за инфекции.К потенциально вредным домашним способам лечения простуды врач отнесла и походы в баню. По словам Зайцевой, действие влажного горячего воздуха является дополнительной нагрузкой для ослабленного болезнью организма.Дополнительно специалист отметила, что многие россияне спешат при простуде начинать лечение медикаментами – жаропонижающими или даже антибиотиками. Что касается средств против жара, медик посоветовала не использоваться их, если температура тела не превышает 38 градусов. По поводу приема антибиотиков Зайцева высказалась более категорично, призвав не употреблять самостоятельно их без назначения врача.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как вредит здоровью дыхание ртом.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.