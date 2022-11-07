Врачи предупреждают об опасности дыхания ртом

«Такое дыхание обладает серьезными недостатками, оно лишается тех защитных функции, которыми наделено дыхание носом – согревания, увлажнения и фильтрация вдыхаемого воздуха. Дыхание ртом менее глубокое и эффективное, в его случае вырабатывается меньше оксида азота», - отметил ЛОР-врач Ахмадиев.

Почему люди дышат ртом? ЛОР-врач Рифкат Ахмадиев объяснил в беседе с «МедикФорум», что дыхание ртом может объясняться хронической заложенностью носа, например, из-за аллергии или инфекции, а также дефектами носовой перегородки, увеличенными миндалинами и аденоидами. Другие возможные причины – это стресс, воспаление, загрязнение воздуха, сухой воздух в помещении, слишком короткий период грудного вскармливания в младенчестве.Специаист предупредил об опасности дыхания ртом.Медик добавил: когда человек дышит носом, происходит выработка газа, называемого оксидом азота. Благодаря его действию снижается кровяное давление, увеличивается потребление кислорода, расширяются кровеносные сосуды – все это важно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Дыхание ртом лишено этого важного преимущества, оно делает сердце более уязвимым.Другая его опасность – высушивание слизистой рта, глотки. Дыхание ртом заставляет тело терять на 42 процента больше воды при выдохе по сравнению с носовым. Пересушенный рот лишается защиты от бактерий, которые могут привести к стоматологическим инфекциям, кариесу, неприятному запаху.Кроме того, есть основания предполагать, что дыхание ртом в детстве может способствовать развитию суженных черт лица, появлению скученных и кривых зубов. У взрослых людей, не замечающих, что они дышат ртом, может снижаться физическая активность, возникает быстрая утомляемость, проблемы с концентрацией, возникает подверженность храпу и апноэ во сне, лицевым аномалиям, констатировал эксперт. Тем, кто столкнулся с проблемой неконтролируемого дыхания через рот нужно обращаться к специалистам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота может указывать на заболевание печени и рак.

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