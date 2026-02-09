Гастроэнтеролог Кашух рассказала, какие виды пиццы могут вызвать дискомфорт в желудке

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух, эксперт лаборатории «Гемотест», сообщила о возможном влиянии различных видов пиццы на пищеварение.

По словам специалиста, наибольший дискомфорт могут вызывать пиццы, содержащие большое количество соусов, копченых ингредиентов и острых добавок. Особенно это касается мясных вариантов с колбасой, беконом и копченостями.

Кашух отметила, что такие продукты способны спровоцировать проявления диспепсии — неприятные ощущения в желудке и кишечнике — у людей с чувствительным пищеварением.

Тема выбора ингредиентов в пицце актуальна для многих, поскольку это блюдо широко распространено и популярно во многих странах, включая Россию.

Эксперт рекомендует обращать внимание на состав пиццы, если ранее наблюдались проблемы с пищеварением, и при необходимости консультироваться со специалистами по вопросам рациона.

Пицца, изначально появившаяся в Италии, стала частью гастрономической культуры разных народов, а официальная дата её празднования была установлена в 1986 году в честь открытия первой пиццерии.