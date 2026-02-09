В Пензенской области уменьшилось количество стоматологов и выявлены проблемы с зубами у большинства обследованных

В Пензенской области зафиксировано сокращение числа специалистов, оказывающих стоматологическую помощь, а также высокий процент жителей, нуждающихся в санации полости рта.

По данным регионального министерства здравоохранения, в 2024 году стоматологи провели профилактические осмотры для 48 597 человек. В результате обследований выяснилось, что 79,7% из них требуется проведение санации полости рта.

Сравнительно с предыдущим годом, количество стоматологов в регионе снизилось: если ранее помощь оказывали 648 специалистов, то в текущем году их стало меньше.

Врачи отмечают, что распространёнными проблемами среди пациентов остаются кариес и заболевания десен. Эти состояния, по мнению экспертов, могут быть предотвращены при своевременном обращении к специалистам и соблюдении профилактических мер.

Медицинское сообщество региона продолжает информировать население о важности регулярных осмотров и поддержания гигиены полости рта для снижения распространённости стоматологических заболеваний.