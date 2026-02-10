ГАИ получит доступ к медицинским данным водителей с 2027 года

С 2027 года сотрудники ГАИ смогут использовать сведения о медицинских противопоказаниях к управлению транспортом, полученные не только во время обязательных медосмотров, но и после стандартных обращений граждан за медицинской помощью.

В случае выявления заболевания, которое может представлять опасность при управлении автомобилем, водительское удостоверение временно изымается. После прохождения лечения и подтверждения состояния здоровья водитель сможет вернуть документы.

На восстановление права управления транспортным средством отводится месяц, в течение которого необходимо пройти лечение и предоставить медицинское заключение.

Депутат Павел Федяев отметил, что теперь потенциально опасные для дорожного движения диагнозы будут фиксироваться при любом визите к врачу, а не только в рамках специальных комиссий.

Изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения и усиление контроля за состоянием здоровья водителей. Временное изъятие прав предусматривается только при наличии медицинских противопоказаний, выявленных специалистами.