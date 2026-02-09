В Тульской области внедряют ИИ для улучшения медицинских сервисов для пациентов

В Тульской области продолжается внедрение цифровых технологий в систему здравоохранения, что позволяет повысить доступность медицинских услуг для жителей региона.

Теперь пациенты могут записываться к различным специалистам через электронные сервисы или становиться в очередь, если свободных мест нет. Для лиц с онкологическими заболеваниями доступна возможность ежедневно сообщать о состоянии здоровья врачу с помощью чата в личном кабинете.

Ранее, по словам родителей маленьких пациентов, посещение врача занимало значительное время из-за очередей и дороги, однако новые цифровые решения сокращают эти затраты.

Внедрение искусственного интеллекта в медицинские сервисы, по поручению губернатора Дмитрия Миляева, направлено на расширение функциональности и повышение эффективности оказания помощи.

Специалисты отмечают, что цифровизация может способствовать более оперативному взаимодействию между пациентами и медицинскими учреждениями, а также улучшить качество мониторинга состояния здоровья.