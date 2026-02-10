В Ферганской области построят многопрофильную клинику на 800 мест

В Ферганской области планируется строительство современной многопрофильной клиники, рассчитанной на 800 коек. Об этом сообщила пресс-служба местного хокимията.

Проект реализуется при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства финансов Узбекистана. В результате завершившегося тендера победителем стала совместная инициатива компаний из Узбекистана и Саудовской Аравии.

Саудовская компания в течение месяца должна заключить контракт с Министерством здравоохранения Узбекистана. Согласно условиям, подрядчик займётся проектированием, строительством и оснащением медицинского учреждения в течение трёх лет.

Открытие новой клиники может повысить доступность медицинской помощи для жителей региона и расширить спектр предоставляемых услуг.

Власти региона отмечают, что проект направлен на развитие инфраструктуры здравоохранения и улучшение условий для пациентов и медицинского персонала.