Губернатор Михаил Развожаев осмотрел новую поликлинику на улице Тараса Шевченко в Севастополе

В Севастополе начала работу новая поликлиника №7, расположенная на улице Тараса Шевченко. Учреждение посетил губернатор города Михаил Развожаев, который ознакомился с организацией медицинской помощи для жителей Гагаринского района.

В ходе инспекции обсуждались вопросы оптимизации работы регистратуры, в частности, предложение о дежурстве сотрудников у терминалов самообслуживания для поддержки пациентов. Такая мера может снизить нагрузку на регистратуру и повысить доступность сервиса для посетителей.

Ожидается, что в течение текущего года штат медицинского персонала региона пополнится 75 врачами, прибывающими по программам целевого набора. Этот шаг направлен на укрепление кадрового потенциала медицинских организаций города.

Открытие поликлиники №7 рассматривается как важный этап в развитии системы здравоохранения Севастополя. Новое учреждение призвано уменьшить нагрузку на другие поликлиники и повысить доступность медицинских услуг для населения.

Власти города уделяют особое внимание вопросам кадрового обеспечения и организации работы новых медицинских объектов. Михаил Развожаев отметил значимость дальнейшего развития инфраструктуры для повышения качества медицинской помощи в регионе.