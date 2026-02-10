Врачи центра им. Бакулева провели обследование жителей Клина в местной поликлинике

Медицинские специалисты Центра имени Бакулева организовали выездной приём в одной из поликлиник города Клин. В рамках мероприятия жители смогли пройти обследование и получить консультации по вопросам сердечно-сосудистого здоровья.

В ходе визита некоторые пациенты получили рекомендации по приёму медикаментов, а также прошли ультразвуковое исследование сосудов шеи. Обследования проводились по месту жительства, что позволило сделать медицинскую помощь более доступной для населения.

Центр имени Бакулева специализируется на диагностике и лечении различных сердечно-сосудистых заболеваний, включая ишемическую болезнь сердца, аритмии, кардиомиопатии, а также последствия инфарктов и инсультов.

Подобные выезды организуются регулярно, примерно раз в квартал, что способствует раннему выявлению заболеваний и информированию граждан о состоянии их здоровья.

Лечение пациентов осуществляется по бюджетным квотам, что позволяет обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи. Представители Центра отмечают важность профилактических осмотров и своевременного обращения за консультацией.