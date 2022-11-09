Ромашковый чай улучшает защиту от многих опасных состояний

«Ромашка расслабляюще действует на организм, а благодаря содержащимся в ней антиоксидантам помогает снизить риск развития ряда опасных состояний, в том числе болезней сердца и рака», - приводится в издании мнение экспертов, рекомендующих прием напитка по вечерам.

Чай из ромашки при отсутствии индивидуальных противопоказаний может быть оптимальной альтернативой таким напиткам, как зеленый или черный чай, которые насыщены кофеином. Ромашковый напиток лишен этого стимулятора, и пить его можно без опасений в вечернее время – более того, это даже рекомендуется, сообщает «Российская газета».Специалисты констатировали, что в чае на основе ромашки напитка содержится соединение апигенин, которое препятствует активности злокачественных клеток. Кроме того, напиток улучшает контроль сахара в крови, а также усиливает сопротивляемость тканей окислительному стрессу, с которым связано развитие многих опасных состояний, включая диабет, рак, болезни сердца. Одно из исследований свойств ромашкового чая, проводившееся в США, показало, что с его употреблением связан сниженный риск смерти по любым причинам у женщин возрастом от 65 лет.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тыква является одним из лучших продуктов для укрепления здоровья глаз с возрастом.

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