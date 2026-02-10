В Смоленской области водителей могут лишать прав после посещения поликлиники
В Смоленской области рассматривается инициатива, согласно которой водители могут потерять право управления транспортом не только после прохождения плановой медицинской комиссии, но и по итогам обычного визита к врачу.
Поправки к действующему законодательству уже внесены на рассмотрение в Госдуму. В случае принятия изменений Госавтоинспекция получит доступ к медицинским сведениям о состоянии здоровья водителей региона.
Если у водителя будут выявлены противопоказания, ему предоставят срок до одного месяца для прохождения лечения и подтверждения отсутствия ограничений для управления автомобилем.
Вопрос о перечне медицинских противопоказаний стал основным предметом обсуждения среди законодателей и специалистов.
Тема контроля за состоянием здоровья водителей обсуждается в контексте повышения безопасности дорожного движения и предотвращения возможных рисков для участников транспортного процесса.
Представители медицинского сообщества отмечают важность своевременного информирования о состоянии здоровья водителей и рекомендуют соблюдать меры предосторожности при выявлении противопоказаний.
