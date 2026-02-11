Волгоградское управление Роспотребнадзора информирует о рисках заражения хантавирусом

Волгоградское управление Роспотребнадзора сообщило о ежегодных случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в регионе.

С наступлением весны и началом дачного сезона специалисты отмечают повышение вероятности заражения этим заболеванием.

ГЛПС характеризуется острым началом, сопровождается повышением температуры, головной болью, ознобом и болями в теле.

Хантавирусы, вызывающие ГЛПС, могут воздействовать на почки и кровеносные сосуды, что делает тему актуальной для населения области.

Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности при посещении природных территорий и дачных участков, чтобы снизить риск заражения.