Волгоградское управление Роспотребнадзора информирует о рисках заражения хантавирусом
Волгоградское управление Роспотребнадзора сообщило о ежегодных случаях геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) в регионе.
С наступлением весны и началом дачного сезона специалисты отмечают повышение вероятности заражения этим заболеванием.
ГЛПС характеризуется острым началом, сопровождается повышением температуры, головной болью, ознобом и болями в теле.
Хантавирусы, вызывающие ГЛПС, могут воздействовать на почки и кровеносные сосуды, что делает тему актуальной для населения области.
Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности при посещении природных территорий и дачных участков, чтобы снизить риск заражения.
Оставить комментарий