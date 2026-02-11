Жители Сахалина могут пройти бесплатное обследование в областном онкоцентре

В Сахалинской области стартовала акция, в рамках которой жители региона могут бесплатно пройти обследование в областном онкологическом центре. Мероприятие организовано по федеральной программе и рассчитано на повышение доступности медицинской диагностики.

По информации пресс-службы областного министерства здравоохранения, в прошлом году за пять дней обследование прошли 250 человек. В этом году планируется увеличить число участников до 300. Все желающие получают направление на необходимые процедуры, а результаты будут известны в течение недели.

Одна из участниц акции отметила, что впервые принимает участие в подобном мероприятии и оценила работу диспансера положительно. Она сообщила, что уже прошла часть процедур и ожидает итогов обследования.

Профилактические мероприятия такого рода, по мнению специалистов, способствуют раннему выявлению заболеваний и информированию населения о возможных рисках для здоровья.

Акция проходит в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного Президентом России. Врачи отмечают, что соблюдение сбалансированного рациона, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность могут помочь снизить риски развития заболеваний.