В Пскове внедрили новый метод стереотаксической лучевой терапии для лечения опухолей

В Псковском областном клиническом онкодиспансере начали применять инновационный подход к лучевой терапии, основанный на стереотаксической методике.

Этот способ позволяет направлять высокие дозы излучения непосредственно в область опухоли за счёт концентрации отдельных пучков, что способствует точному воздействию на поражённые ткани.

По словам Марины Гаращенко, стереотаксическая лучевая терапия эффективна при лечении небольших опухолей различного происхождения, включая те, которые расположены рядом с жизненно важными органами и в глубинных слоях головного мозга.

Внедрение данной технологии расширяет возможности медицинских учреждений региона по оказанию специализированной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями.

В 2025 году при проведении МРТ головного мозга был выявлен новый очаг метастаз, что подчеркнуло необходимость постоянного наблюдения и своевременного реагирования на изменения в состоянии пациентов.