В Башкирии введена в эксплуатацию новая детская поликлиника

В Башкирии начала работу новая детская поликлиника, расположенная в двухэтажном здании площадью более 3 тысяч квадратных метров.

Медицинское учреждение рассчитано на 200 посещений за одну смену и оснащено современными диагностическими системами, включая рентген-аппарат с возможностью дистанционной передачи снимков в Республиканскую детскую клиническую больницу для получения консультаций специалистов.

В поликлинике предоставляются услуги по первичной медицинской помощи детям, что позволяет повысить доступность медицинских услуг для населения региона.

Открытие учреждения может способствовать улучшению качества медицинского обслуживания детей и созданию более комфортных условий для пациентов и их родителей.

Родители отмечают удобство и уют новой поликлиники, выражая благодарность за современные условия и организацию работы медучреждения.