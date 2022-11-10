Кардиолог Ефремкин указал на признаки инсульта и сердечного приступа
Кардиолог Иван Ефремкин советует знать признаки инсульта и сердечного приступа, поскольку это повышает шансы, что пострадавший человек получит своевременную помощь, важную для спасения жизни.
Ефремкин отметил в интервью, что узнать об инсульте или инфаркте заранее нельзя. Только когда человек подвергается какому-либо из этих состояний, можно по определенным признакам узнать их. В такой момент важнее всего вовремя оказать нужную медицинскую помощь.
«Признаков, по которым можно понять заранее, что у вас случится инфаркт или инсульт нет, иначе у нас не было бы такого количества смертей и такого большого процента инвалидизаций от этих состояний», - объяснил специалист, беседуя с «Лентой.ру».
Ефремкин подчеркнул, что быстро оказанная помощь дает надежду на полное восстановление.
Кардиолог указал на следующие признаки сердечного приступа.
- Сильная сдавливающая боль за грудиной, иногда отдающая в левое плечо или под лопатку, в челюсть.
- Боль, не проходящая с со стоянии покоя.
- Чувство тяжести в грудной клетке.
- Слабость, подкашивающиеся ноги.
- Головокружение.
- Учащенное сердцебиение.
- Холодный пот.
- Одышка.
- Нарушенная речь
- Спутанное сознание.
«Иногда может быть сильная тошнота, рвота и боль в верхней части живота. Многие пациенты во время инфаркта испытывают сильное чувство страха смерти», дополнил врач.
Говоря о возможных признаках инсульта, он посоветовал обращать внимание на следующие изменения в состоянии человека.
- Паралич, охватывающий одну половину тела.
- Паралич одной конечности.
- Утрата или нарушение речи.
- Частичная или полная потеря зрения.
- Двоение в глазах.
- Нарушение равновесия, походки.
- Головокружение, не проходящее, когда человек сидит или лежит.
- Кривая улыбка: неспособность улыбнуться двумя уголками губ.
- Неспособность поднять одновременно две руки.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Иван Ефремкин
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врач-кардиолог
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