Кардиолог Ефремкин указал на признаки инсульта и сердечного приступа

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плохое самочувствие

Кардиолог Иван Ефремкин советует знать признаки инсульта и сердечного приступа, поскольку это повышает шансы, что пострадавший человек получит своевременную помощь, важную для спасения жизни.

Ефремкин отметил в интервью, что узнать об инсульте или инфаркте заранее нельзя. Только когда человек подвергается какому-либо из этих состояний, можно по определенным признакам узнать их. В такой момент важнее всего вовремя оказать нужную медицинскую помощь.

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«Признаков, по которым можно понять заранее, что у вас случится инфаркт или инсульт нет, иначе у нас не было бы такого количества смертей и такого большого процента инвалидизаций от этих состояний», - объяснил специалист, беседуя с «Лентой.ру».

Ефремкин подчеркнул, что быстро оказанная помощь дает надежду на полное восстановление.

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Кардиолог указал на следующие признаки сердечного приступа.
  • Сильная сдавливающая боль за грудиной, иногда отдающая в левое плечо или под лопатку, в челюсть.
  • Боль, не проходящая с со стоянии покоя.
  • Чувство тяжести в грудной клетке.
  • Слабость, подкашивающиеся ноги.
  • Головокружение.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Холодный пот.
  • Одышка.
  • Нарушенная речь
  • Спутанное сознание.
«Иногда может быть сильная тошнота, рвота и боль в верхней части живота. Многие пациенты во время инфаркта испытывают сильное чувство страха смерти», дополнил врач.

Говоря о возможных признаках инсульта, он посоветовал обращать внимание на следующие изменения в состоянии человека.
  • Паралич, охватывающий одну половину тела.
  • Паралич одной конечности.
  • Утрата или нарушение речи.
  • Частичная или полная потеря зрения.
  • Двоение в глазах.
  • Нарушение равновесия, походки.
  • Головокружение, не проходящее, когда человек сидит или лежит.
  • Кривая улыбка: неспособность улыбнуться двумя уголками губ.
  • Неспособность поднять одновременно две руки.
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Иван Ефремкин
Иван Ефремкин
Здоровье
врач-кардиолог
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