Кардиолог Ефремкин указал на признаки инсульта и сердечного приступа

«Признаков, по которым можно понять заранее, что у вас случится инфаркт или инсульт нет, иначе у нас не было бы такого количества смертей и такого большого процента инвалидизаций от этих состояний», - объяснил специалист, беседуя с «Лентой.ру».

Сильная сдавливающая боль за грудиной, иногда отдающая в левое плечо или под лопатку, в челюсть.

Боль, не проходящая с со стоянии покоя.

Чувство тяжести в грудной клетке.

Слабость, подкашивающиеся ноги.

Головокружение.

Учащенное сердцебиение.

Холодный пот.

Одышка.

Нарушенная речь

Спутанное сознание.

«Иногда может быть сильная тошнота, рвота и боль в верхней части живота. Многие пациенты во время инфаркта испытывают сильное чувство страха смерти», дополнил врач.

Паралич, охватывающий одну половину тела.

Паралич одной конечности.

Утрата или нарушение речи.

Частичная или полная потеря зрения.

Двоение в глазах.

Нарушение равновесия, походки.

Головокружение, не проходящее, когда человек сидит или лежит.

Кривая улыбка: неспособность улыбнуться двумя уголками губ.

Неспособность поднять одновременно две руки.

Ефремкин отметил в интервью, что узнать об инсульте или инфаркте заранее нельзя. Только когда человек подвергается какому-либо из этих состояний, можно по определенным признакам узнать их. В такой момент важнее всего вовремя оказать нужную медицинскую помощь.Ефремкин подчеркнул, что быстро оказанная помощь дает надежду на полное восстановление.Кардиолог указал на следующие признаки сердечного приступа.Говоря о возможных признаках инсульта, он посоветовал обращать внимание на следующие изменения в состоянии человека.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие изменения с лицом могут происходить при разных заболеваниях.

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