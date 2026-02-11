В Курском областном перинатальном центре за 15 лет появилось на свет почти 65 тысяч детей

В Курском областном перинатальном центре подвели итоги работы за 15 лет, за этот период здесь родились почти 65 тысяч малышей.

Медицинское учреждение было построено в рамках национального проекта «Здоровье» и функционирует с 2009 года. Ежедневно в центре рождается около 15 детей, а максимальное количество новорожденных за сутки достигало 33.

Среди родившихся отмечены случаи с необычными показателями: вес самого маленького ребенка составил 490 граммов, а самого крупного — 5600 граммов.

В центре также зафиксирован случай рождения ребенка у женщины в возрасте 59 лет, что является редким событием для подобных учреждений.

Статистика работы перинатального центра демонстрирует широкий спектр медицинских возможностей и отражает значимость учреждения для региона.