В России в 2026 году начнут применять мРНК-вакцину для терапии меланомы

Минздрав России выдал разрешение на использование персонализированной мРНК-вакцины для лечения меланомы. Вакцинация первых пациентов запланирована на 2026 год, сообщил директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина, академик РАН Иван Стилиди.

Разработка препарата велась при участии НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ радиологии Минздрава РФ. Вакцина получила название Неовак-РОНЦ и предназначена для терапии пациентов с диагнозом меланома.

Согласно информации, предоставленной Стилиди, в ближайшие годы планируется проведение клинических испытаний с участием первых добровольцев.

Меланома относится к злокачественным новообразованиям кожи и может представлять опасность для здоровья. Введение новых методов терапии рассматривается специалистами как важный этап в развитии онкологической помощи.

В настоящее время специалисты продолжают наблюдение за результатами исследований и отмечают, что применение персонализированных вакцин может расширить возможности лечения ряда онкологических заболеваний.