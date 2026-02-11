Амир Хан рассказал о признаках заболеваний, которые могут проявляться в ногах

Врач общей практики Амир Хан обратил внимание на то, что некоторые ощущения в ногах способны указывать на возможные проблемы со здоровьем еще до появления выраженных симптомов.

По словам специалиста, жжение или покалывание в области ног могут быть ранними признаками различных заболеваний. Кроме того, боль в подошве может свидетельствовать о таких состояниях, как подошвенный фасциит, стрессовые переломы или воспалительные процессы в сухожилиях.

Амир Хан отметил, что подобные проявления требуют комплексного подхода к обследованию, а не только местного лечения.

Эксперт подчеркнул, что своевременное выявление подобных симптомов может иметь значение для диагностики ряда заболеваний на ранней стадии.

Врач рекомендует при появлении необычных ощущений в ногах обращать внимание на общее состояние организма и при необходимости проходить обследование.