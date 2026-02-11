В Ростовской области обновили порядок наблюдения беременных женщин

В Ростовской области вступили в силу новые правила, регулирующие ведение беременности и оказание медицинской помощи женщинам в этот период.

Согласно изменениям, теперь женщины должны быть поставлены на учёт в медицинской организации не позднее двух недель после первого визита к врачу. Также в перечень обязательных процедур включён третий пренатальный скрининг, который проводится на сроке от 34 до 36 недель беременности.

Дополнительно беременные получили возможность обращаться за психологической поддержкой столько раз, сколько потребуется, без прежних ограничений по количеству консультаций.

Введение новых требований связано с необходимостью повышения качества медицинского наблюдения и своевременного выявления возможных осложнений в период беременности.

Изменения затронули и диагностические процедуры, что, по мнению специалистов, может способствовать более эффективному контролю за состоянием здоровья будущих матерей.