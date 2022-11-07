На грани смерти люди переживают уникальный сознательный опыт

«Каждый пятый человек, переживший сердечно-легочную реанимацию (СРЛ) после остановки сердца, может описать осознанные переживания смерти».

«Ощущение отделения от тела, наблюдение за событиями без боли или страданий будто со стороны,, осмысленная оценка жизни, в том числе своих действий, намерений и мыслей по отношению к другим», - перечислили исследователи.

«Наши результаты свидетельствуют о том, что, находясь на грани смерти и в коме, люди переживают уникальный внутренний сознательный опыт», – отметили они.

Авторы нового исследования – ученые, представляющие Нью-Йоркский университет, констатировали:Ими было проанализировано состояние 567 женщин и мужчин, у которых при госпитализации произошла остановка сердца. Все они были пациентами американских и британских больниц, попадавшие к врачам на протяжении нескольких лет (с 2017 по 2020 год).20 процентов пациентов, находившихся на грани смерти, смогли достаточно хорошо запомнить и описать свои ощущения.Ученые подчеркнули, что околосмертные переживания отличаются от галлюцинаций. Главным открытием научных специалистов стало то, что они обнаружили: у человека, находящегося при смерти, происходят всплески мозговой активности в виде активизации разнообразных мозговых волн. По словам экспертов, подобная мозговая активность обычно наблюдается при решении сложных интеллектуальных задач. Ученые рассматривают ее как свидетельство существования околосмертного опыта, представляющего собой продукт интенсивной деятельности сознания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасно дыхание ртом.

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