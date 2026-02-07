Жительница Ростовской области провела более полугода на ИВЛ после ранения в Новороссийске

В начале февраля 2025 года из больницы скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону выписали пациентку, находившуюся на искусственной вентиляции легких более 190 суток.

Женщина 42 лет, мать двоих детей, получила серьезные травмы во время воздушной атаки, произошедшей в мае прошлого года в Новороссийске.

После оказания экстренной медицинской помощи в Краснодарском крае пострадавшую транспортировали в ростовское медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

В подобных случаях длительное пребывание на искусственной вентиляции легких связано с необходимостью поддержания жизненно важных функций организма при тяжелых травмах.

К лечению пациентки были привлечены специалисты различных профилей, включая реаниматологов, хирургов, травматологов, неврологов и сотрудников диагностических служб, что позволило обеспечить комплексный подход к восстановлению здоровья.