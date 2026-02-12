Названы четыре признака, которые могут свидетельствовать о проблемах с сердцем

Главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Уфы Алиса Мамаева рассказала о признаках, которые могут указывать на возможные нарушения в работе сердца.

По словам Мамаевой, одним из таких признаков является снижение способности переносить физические нагрузки: если ранее привычные действия становятся сложнее, это может быть поводом для внимания.

Также специалист отметила, что постоянная усталость и слабость без видимых причин, головокружения и ощущение потери сил могут быть связаны с состоянием сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, перебои в работе сердца, такие как внезапное учащение пульса или чувство замирания в покое, могут сигнализировать о необходимости медицинского наблюдения.

Мамаева подчеркнула, что раннее выявление подобных симптомов важно для своевременного обращения к специалисту и контроля состояния здоровья.