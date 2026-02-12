Роспотребнадзор Камчатки сообщил о случаях свободной продажи никотиновых пластинок

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю зафиксировало факты свободной реализации никотиносодержащих продуктов в виде жевательных и сосательных пластинок, известных как «паучи», под торговыми марками Hype, Loop, Velo, Nure и аналогичными.

В ведомстве отмечают, что данные изделия содержат высокую концентрацию никотина, что способствует быстрому формированию зависимости и может привести к острому отравлению, а также негативно сказаться на состоянии здоровья.

Роспотребнадзор подчеркивает, что продажа подобных товаров нарушает действующее законодательство и влечет ответственность для реализаторов.

Вопрос распространения никотиновых пластинок приобретает актуальность в связи с их популярностью среди молодежи и потенциальными рисками для здоровья.

В ведомстве рекомендуют жителям региона проявлять осторожность и воздерживаться от приобретения сомнительных товаров, а также информировать о случаях незаконной продажи соответствующих продуктов.