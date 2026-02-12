В Мордовии планируют увеличить финансирование здравоохранения на 1 млрд рублей в 2026 году

В 2026 году в Мордовии ожидается рост финансирования системы здравоохранения на 1 млрд рублей. Такое решение приурочено к объявленному в регионе Году Здоровья.

Глава республики Артем Здунов обозначил приоритетные направления, среди которых — повышение продолжительности жизни, снижение показателей смертности, а также поддержка репродуктивного здоровья и сохранение трудоспособного населения.

Власти региона отмечают, что дополнительные средства будут направлены на развитие медицинской инфраструктуры и улучшение качества оказания медицинской помощи.

В прошлом году в Мордовии были проведены ремонтные работы в 12 зданиях медицинских организаций, а также закуплено более 400 единиц оборудования для учреждений здравоохранения.

По мнению руководства республики, увеличение расходов на здравоохранение может способствовать решению демографических задач и улучшению показателей здоровья населения.