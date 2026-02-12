Большинство владельцев не знают группу крови питомцев — исследование

Исследование показало, что значительная часть владельцев домашних животных не осведомлены о группе крови своих питомцев.

Согласно данным опроса, только 2% владельцев собак знают группу крови своего животного, а среди кошек чаще всего встречается группа А — её определяют в 87% случаев. При этом каждый третий владелец сталкивался с необходимостью переливания крови для своего питомца.

Эксперты отмечают, что многие владельцы полагаются на возможность универсального переливания, однако это не всегда соответствует ветеринарным стандартам.

Несовместимость групп крови при переливании может представлять опасность для здоровья животного, что подчеркивает важность предварительного определения группы крови.

Ветеринарные специалисты рекомендуют владельцам домашних животных заранее узнавать группу крови питомца и соблюдать меры предосторожности при необходимости переливания.