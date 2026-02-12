В Воронеже реализуют проект поддержки женщин с ВИЧ в трудных жизненных обстоятельствах

В Воронеже началась реализация проекта, направленного на оказание поддержки женщинам с ВИЧ, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Инициатором программы выступила автономная некоммерческая организация «Ты не один», получившая грантовую поддержку от Фонда президентских грантов. К реализации инициативы также подключились региональное министерство здравоохранения и Центр по борьбе со СПИД.

Проект «Каждый день в порядке: безопасность женского здоровья» предусматривает различные формы содействия женщинам, сталкивающимся с трудностями из-за диагноза и социального положения.

По информации организаторов, женщины с ВИЧ могут сталкиваться с трудностями в поддержании регулярного наблюдения и лечения, особенно в периоды, когда основное внимание уделяется заботе о детях.

Специалисты подчеркивают важность постоянного медицинского контроля и информирования женщин о мерах предосторожности, чтобы поддерживать здоровье и качество жизни.