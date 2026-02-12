Роспотребнадзор информирует о контроле ситуации с парапоксвирусом, выявленным в Швеции

Роспотребнадзор сообщил о проведении мониторинга ситуации, связанной с обнаружением парапоксвируса у лошадей на территории Швеции. По данным ведомства, в России случаев заболевания этим вирусом среди людей и животных не зафиксировано.

В сообщении отмечается, что специалисты продолжают отслеживать поступающую информацию о выявленном в Швеции вирусе. В пунктах пропуска через государственную границу РФ осуществляется санитарно-карантинный контроль.

Парапоксвирусная инфекция у людей, как правило, проявляется в легкой форме и сопровождается локальными изменениями на коже. Ведомство уточняет, что на данный момент угрозы распространения инфекции на территории России не выявлено.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риск завоза парапоксвируса в страну оценивается как минимальный. Ведомство продолжает принимать меры по контролю за эпидемиологической обстановкой.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения санитарных норм при пересечении границы и информируют о продолжающемся наблюдении за ситуацией.