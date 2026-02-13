В Находке 32 человека госпитализированы с язвой после применения обезболивающих
С начала года в Находке зафиксировано 32 случая госпитализации пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями, связанными с приёмом обезболивающих препаратов.
По информации из местной больницы, пациенты поступали в хирургическое отделение после использования распространённых анальгетиков, которые часто применяются в домашних условиях.
Заведующий хирургическим отделением Владимир Сапожников сообщил, что основной побочный эффект подобных лекарств — воздействие на слизистую оболочку желудка, что может привести к осложнениям.
Медицинские специалисты отмечают, что обезболивающие препараты, несмотря на широкую доступность, требуют осторожного применения и могут представлять опасность для здоровья при длительном или бесконтрольном приёме.
Владимир Сапожников подчеркнул, что при необходимости постоянного приёма анальгетиков рекомендуется наблюдение врача, который может назначить дополнительные средства для защиты желудка.
Оставить комментарий