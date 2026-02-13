В Находке 32 человека госпитализированы с язвой после применения обезболивающих

С начала года в Находке зафиксировано 32 случая госпитализации пациентов с желудочно-кишечными кровотечениями, связанными с приёмом обезболивающих препаратов.

По информации из местной больницы, пациенты поступали в хирургическое отделение после использования распространённых анальгетиков, которые часто применяются в домашних условиях.

Заведующий хирургическим отделением Владимир Сапожников сообщил, что основной побочный эффект подобных лекарств — воздействие на слизистую оболочку желудка, что может привести к осложнениям.

Медицинские специалисты отмечают, что обезболивающие препараты, несмотря на широкую доступность, требуют осторожного применения и могут представлять опасность для здоровья при длительном или бесконтрольном приёме.

Владимир Сапожников подчеркнул, что при необходимости постоянного приёма анальгетиков рекомендуется наблюдение врача, который может назначить дополнительные средства для защиты желудка.