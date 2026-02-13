Малинникова сообщила о редких, но более тяжелых случаях гриппа B по сравнению с типом A

Доктор медицинских наук Елена Малинникова предоставила информацию о различиях между вирусами гриппа типов A и B.

По её словам, грипп B встречается значительно реже, чем грипп A, однако его течение может быть более тяжелым.

Малинникова занимает должность руководителя кафедры вирусологии в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Эксперт подчеркнула, что понимание особенностей вирусов гриппа важно для оценки эпидемиологической ситуации и информирования населения.

Всемирная организация здравоохранения ранее оценила риск распространения вируса Нипах на Олимпиаде в Италии как низкий.