Врач Успенский предупредил о вреде обезболивающих для желудка, кишечника и печени

«У пожилого человека происходит возрастная атрофизация слизистой оболочки желудка, которая становится тонкой, будто хрустальной. Прием нестероидного противовоспалительного препарата может напоминать удар молотком по этой хрустальной поверхности», - рассказал медик порталу « Доктор Питер ».

«Могут поражаться тонкая и толстая кишка — развивается энтеропатия с потерей белка. Развиваются медикаментозные поражения печени, особенно при длительном приеме».

Большое количество обезболивающих средств принимаются людьми бесконтрольно и без всякого согласования с врачом. Врач Успенский назвал подобную практику «драматичной», отметив, что данные препараты обладают побочными эффектами, из-за которых ухудшается состояние органов пищеварительного тракта.В частности, обезболивающие способны вызывать повреждения слизистой оболочки, и особенно сильно при этом рискуют пожилые люди – главные потребители различных анальгетиков. Врач Успенский предупредил о значительном вреде обезболивающих для их желудка.Успенский добавил, что последствием приема обезболивающих лекарств может стать возникновение эрозий, язв на слизистой пищеварительных органов. Также врач предупредил о вреде обезболивающих для кишечника и печени.Эксперт отметил, что пациентам, проходящим лечение у разных врачей, необходимо согласовывать прием анальгетиков, если они назначаются специалистами независимо друг от друга. Кроме того, при употреблении обезболивающих важно соблюдать защитную терапию, принимая средства, оберегающие слизистую от их агрессивного воздействия. Это касается и тех случае, когда принимается так называемый защищенный аспирин в специальной оболочке.При длительном приеме обезболивающих врач посоветовал проверяться на возможное наличие желудочной бактерии Хеликобактер пилори.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в лечении кишечной инфекции может помогать питье чая с сахаром

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