Академик Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни

Отказ от курения.

Регулярное потребление овощей и фруктов в количестве минимум 400 граммов.

Следование умеренной или интенсивной физической активности: не менее 150 минут умеренных физнагрузок или 75 минут интенсивных в неделю.

Контроль над количеством сахар и соли (последняя не должна употребляться более 5 граммов в сутки).

Строго умеренное употребления алкоголя или его исключение.

Академик Драпкина отметила, что продлению жизни способствуют здоровые привычки, и лучше, если люди начинают следовать им как можно раньше. Эксперт привела пример: если человек является физически активным еще в молодости и сохраняет свою подвижность и регулярную практику физических нагрузок в дальнейшем, это может продлить его жизнь на четыре года.Оксана Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни, о чем рассказала «Российская газета».Академик добавила, что следование данным принципам в своем образе жизни существенно снижает риск смерти от последствий сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты оцениваются специалистами как вредные для мужского здоровья.

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