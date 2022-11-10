Академик Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни
Отказ от сигарет и каждодневное употребление овощей и фруктов входят в число правил, способствующих долголетию, – об этом сообщила российский академик Оксана Драпкина.
Академик Драпкина отметила, что продлению жизни способствуют здоровые привычки, и лучше, если люди начинают следовать им как можно раньше. Эксперт привела пример: если человек является физически активным еще в молодости и сохраняет свою подвижность и регулярную практику физических нагрузок в дальнейшем, это может продлить его жизнь на четыре года.
Оксана Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни, о чем рассказала «Российская газета».
- Отказ от курения.
- Регулярное потребление овощей и фруктов в количестве минимум 400 граммов.
- Следование умеренной или интенсивной физической активности: не менее 150 минут умеренных физнагрузок или 75 минут интенсивных в неделю.
- Контроль над количеством сахар и соли (последняя не должна употребляться более 5 граммов в сутки).
- Строго умеренное употребления алкоголя или его исключение.
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Оксана Драпкина
ЗОЖ
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН
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