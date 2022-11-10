Академик Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни

210 Фото: https://unsplash.com/photos/glpYh1cWf0o
пожилая пара

Отказ от сигарет и каждодневное употребление овощей и фруктов входят в число правил, способствующих долголетию, – об этом сообщила российский академик Оксана Драпкина.

Академик Драпкина отметила, что продлению жизни способствуют здоровые привычки, и лучше, если люди начинают следовать им как можно раньше. Эксперт привела пример: если человек является физически активным еще в молодости и сохраняет свою подвижность и регулярную практику физических нагрузок в дальнейшем, это может продлить его жизнь на четыре года.

Терапевт назвала группу риска для сезонных заболевний


Оксана Драпкина перечислила пять ключевых правил продления жизни, о чем рассказала «Российская газета».
  • Отказ от курения.
  • Регулярное потребление овощей и фруктов в количестве минимум 400 граммов.
  • Следование умеренной или интенсивной физической активности: не менее 150 минут умеренных физнагрузок  или 75 минут интенсивных в неделю.
  • Контроль над количеством сахар и соли (последняя не должна употребляться более 5 граммов в сутки).
  • Строго умеренное употребления алкоголя или его исключение.
Академик добавила, что следование данным принципам в своем образе жизни существенно снижает риск смерти от последствий сердечно-сосудистых заболеваний.

Определены пять ключевых условий для долгой жизни без болезней


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продуктыоцениваются специалистами как вредные для мужского здоровья.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Оксана Драпкина
Оксана Драпкина
ЗОЖ
главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, академик РАН
Читать MedikForum.ru в
Профессор Оксана Драпкина: от мяса и рыбы отказываться нельзя, от молочки – можно
Ученые определили пять главных компонентов здоровья
Определены четыре привычки, способствующие продлению жизни
Теги : продление жизни, секреты долголетия, Оксана Драпкина