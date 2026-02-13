МЧС расширило перечень показаний к медико-психологической реабилитации сотрудников

Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердило обновленный список показаний для направления сотрудников на медико-психологическую реабилитацию.

В перечень включены такие проявления, как изменения в поведении, повышенная тревожность, замкнутость, а также различные боли и нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

Документ содержит 17 пунктов, охватывающих как психологические, так и физиологические симптомы, которые могут возникать у сотрудников ведомства.

Особое внимание уделяется случаям, когда симптомы сохраняются длительное время или могут представлять опасность для здоровья.

В подобных ситуациях предусмотрены более продолжительные реабилитационные мероприятия, сроком до 20 суток, что позволяет обеспечить комплексную поддержку персоналу.