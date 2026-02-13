В Кирове ветеринар удалил коту крупное новообразование весом два килограмма

В одной из ветеринарных клиник Кирова проведена операция по удалению значительного новообразования у домашнего кота.

Животное поступило в клинику с признаками рвоты, сниженной активности и увеличением объёма живота. Для постановки диагноза врачи назначили комплексное обследование, включающее биохимический и общий анализ крови, а также ультразвуковое исследование органов брюшной полости и сердца.

Проведение УЗИ оказалось затруднено из-за наличия объёмного образования с выраженным кровоснабжением, которое ограничивало визуализацию других органов.

Случаи обнаружения подобных новообразований у домашних животных встречаются нечасто и требуют комплексного подхода к диагностике и лечению. Ветеринарные специалисты отмечают, что своевременное обращение за помощью может повысить эффективность последующих мероприятий.

Удалённый образец направлен на гистологическое исследование, результаты которого позволят уточнить характер образования и определить дальнейшую тактику наблюдения и лечения животного.