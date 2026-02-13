В Тюменском центре внедрили новый комплекс для реабилитации ветеранов СВО

В Тюменском центре внедрили новый комплекс для реабилитации ветеранов СВО

В областном лечебно-реабилитационном центре Тюменской области начал применяться программно-аппаратный комплекс «Сенсория 65» для работы с пациентами, проходящими восстановление.

Оборудование закуплено в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

Комплекс используется в лечебной практике с различными категориями пациентов, в том числе с ветеранами специальной военной операции.

Внедрение новых технологий в систему медицинской реабилитации региона может способствовать повышению эффективности восстановительных мероприятий.

По словам Александра Моора, обновление оснащения медицинских учреждений направлено на улучшение качества реабилитационной помощи и расширение возможностей для пациентов.

