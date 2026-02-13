Минздрав Карелии сообщил о пользе киви для поддержания иммунитета

Минздрав Карелии 13 февраля предоставил информацию о свойствах киви, отметив его высокую питательную ценность и роль в поддержании иммунитета.

По данным ведомства, один плод киви содержит суточную норму витамина, который способствует укреплению защитных функций организма.

Кроме того, специалисты отмечают, что киви является источником природных антиоксидантов, которые могут положительно влиять на состояние кожи, волос и ногтей.

В составе фрукта присутствует фермент актинидин, способствующий перевариванию белков и уменьшению симптомов вздутия живота.

Эксперты подчеркивают, что регулярное включение киви в рацион может быть полезно для разнообразия питания и поддержания здоровья.