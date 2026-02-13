Во Владикавказе начал работу обновлённый филиал четвертой городской поликлиники

В столице Северной Осетии после капитального ремонта возобновил приём пациентов филиал №1 городской поликлиники №4.

В ходе обновления были модернизированы помещения для врачей, зоны ожидания и регистратура, что позволило создать более комфортные условия для посетителей и персонала.

В филиале подготовлены дневной стационар и отдельная комната пробуждения, что расширяет возможности оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях.

Реализация подобных проектов проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение качества медицинских услуг в регионе.

С начала действия программы в республике уже завершён капитальный ремонт четырёх поликлиник, что, по мнению специалистов, способствует улучшению доступности и условий оказания медицинской помощи населению.

