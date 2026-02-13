Врач Мартынов рассказал о рисках для сердечно-сосудистой системы при резких перепадах температуры

В ближайшие дни в Москве ожидаются значительные колебания температуры воздуха: в пятницу прогнозируется потепление до плюс 2 градусов, а уже в субботу синоптики обещают похолодание до минус 15.

Невролог-нейрофизиолог Владимир Мартынов в беседе с РИА Новости отметил, что подобные резкие изменения погодных условий могут повлиять на самочувствие людей, особенно тех, кто страдает заболеваниями сердца.

По словам специалиста, в группу риска попадают не только пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми патологиями, но и здоровые люди, которые также могут ощущать недомогание при подобных погодных изменениях.

Мартынов пояснил, что при резких перепадах температуры, а также изменениях атмосферного давления и влажности, организм вынужден быстро адаптироваться к новым условиям. Это создает дополнительную нагрузку на вегетативную нервную систему, регулирующую артериальное давление, частоту пульса и процессы терморегуляции.

Врач подчеркнул, что подобные погодные явления могут представлять опасность для здоровья, и рекомендовал уделять внимание своему самочувствию в такие периоды.