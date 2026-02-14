Терапевт Бурнацкая: донорство крови не влияет на иммунитет при соблюдении норм

Донорство крови не оказывает негативного влияния на иммунную систему при условии соблюдения установленных медицинских требований. Об этом сообщила терапевт Бурнацкая, комментируя распространённые заблуждения по поводу процедуры.

По словам специалиста, донорство не способствует распространению онкологических заболеваний. Также отмечается, что для успешного переливания не требуется полной идентичности групп крови между донором и реципиентом.

Совместимость определяется не только по группе крови и резус-фактору, но и по дополнительным антигенным маркерам, что снижает риск осложнений при переливании.

Вопрос донорства остаётся актуальным в медицинском сообществе, поскольку обеспечение достаточного запаса крови важно для оказания экстренной помощи пациентам.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что за последние пять лет количество доноров в России увеличилось на 30%.