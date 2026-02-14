Стабилизация очередей в психоневрологическом диспансере Бурятии

В Республиканском психоневрологическом диспансере Бурятии отмечено снижение числа посетителей, что свидетельствует о стабилизации ситуации с очередями.

По информации регионального Минздрава, с 16 февраля приём у врача-психиатра осуществляется по предварительной записи во всех трёх кабинетах, что позволяет постепенно отказаться от системы "живой очереди".

В ведомстве уточнили, что 12 и 13 февраля количество обращений существенно уменьшилось, что связано с внедрением новых организационных мер.

Вопрос доступности медицинской помощи в психоневрологических учреждениях регулярно поднимается на уровне региона, поскольку может затрагивать интересы уязвимых групп населения.

Министерство здравоохранения Бурятии выразило благодарность пациентам за проявленное терпение и сообщило о планах полной нормализации работы диспансера в ближайшее время.