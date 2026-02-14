В Краснодарском крае проведут мероприятия по профилактике заболеваний у мужчин

С 16 по 22 февраля в Краснодарском крае состоится Всероссийская неделя сохранения мужского здоровья.

В рамках недели в медицинских учреждениях региона будут организованы лекции, консультации и практические занятия для мужчин.

Основная цель мероприятий — информирование о профилактике заболеваний и регулярных медицинских осмотрах.

Тема мужского здоровья рассматривается как важная для повышения осведомленности населения о возможных рисках и необходимости наблюдения.

По данным ведомства, специалисты планируют уделить внимание вопросам раннего выявления заболеваний и разъяснить преимущества диспансеризации.

