Чикунгунья: мнение профессора Шахмарданова о рисках и переносчиках инфекции в России

В России обсуждается вопрос распространения чикунгуньи — инфекции, которую переносят определённые виды комаров. Профессор Мурад Шахмарданов, доктор медицинских наук и эксперт Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, рассказал о текущей ситуации и особенностях заболевания.

По данным специалиста, на территории южных регионов страны, в частности на Черноморском побережье, уже обитают комары Aedes albopictus, известные как азиатские тигровые комары. В меньшей степени встречается и другой возможный переносчик — Aedes aegypti.

Профессор Шахмарданов отметил, что к группам риска тяжелого течения заболевания относятся новорожденные, пожилые люди старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями, такими как гипертония, диабет и сердечно-сосудистые патологии.

Чикунгунья отличается от других подобных инфекций, например, денге, особенностями симптоматики. В то время как при денге преобладают выраженные мышечные и костные боли, при чикунгунье чаще наблюдается артрит, сопровождающийся длительным восстановительным периодом.

Эксперт подчеркнул, что ситуация требует внимания, особенно в регионах с распространением переносчиков. Врач рекомендует соблюдать меры предосторожности и следить за информацией о распространении инфекции.