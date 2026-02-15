То, как часто вы ходите в туалет, говорит о риске инсульта в будущем
Редкие движения кишечника могут быть упущенным из виду фактором риска смертельной болезни.
Многие люди умирают от инсульта, потому что мозг не может выжить без постоянного притока богатой кислородом крови. Когда кровоток останавливается, отмирание тканей головного мозга приводит к повреждению головного мозга и инвалидности перед смертью. Состояние имеет много известных факторов риска. Однако частота дефекации может быть одной из самых недооцененных.
"Результаты исследования показали, что по сравнению с частотой дефекации один раз в день низкая частота дефекации (определяемая как менее трех раз в неделю) была связана с повышенным риском ишемического инсульта. С другой стороны, более частые движения кишечника были связаны с повышенным риском сердечной недостаточности и диабета 2 типа", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
При этом исследование не обнаружило связи между частотой дефекации и риском геморрагического инсульта.
Ученые связывают связь между инсультом и запорами или низкой частотой дефекации с изменениями в составе микробиоты кишечника. Считается, что эти изменения могут способствовать развитию и прогрессированию таких заболеваний, как атеросклероз.
«Запоры усиливаются с возрастом и часто сосуществуют с сердечно-сосудистыми факторами риска. Кроме того, натуживание при дефекации вызывает повышение артериального давления, что может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, такие как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты».
Несмотря на наличие существенных доказательств, подтверждающих эту связь, медицинские исследования предпочитают в значительной степени сосредоточиться на радикальном вмешательстве, а риски сердечно-сосудистых осложнений от запоров остаются в значительной степени упущенными из виду.
