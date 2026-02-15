То, как часто вы ходите в туалет, говорит о риске инсульта в будущем

"Результаты исследования показали, что по сравнению с частотой дефекации один раз в день низкая частота дефекации (определяемая как менее трех раз в неделю) была связана с повышенным риском ишемического инсульта. С другой стороны, более частые движения кишечника были связаны с повышенным риском сердечной недостаточности и диабета 2 типа", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«Запоры усиливаются с возрастом и часто сосуществуют с сердечно-сосудистыми факторами риска. Кроме того, натуживание при дефекации вызывает повышение артериального давления, что может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, такие как застойная сердечная недостаточность, аритмия, острая коронарная болезнь и расслоение аорты».

Многие люди умирают от инсульта, потому что мозг не может выжить без постоянного притока богатой кислородом крови. Когда кровоток останавливается, отмирание тканей головного мозга приводит к повреждению головного мозга и инвалидности перед смертью. Состояние имеет много известных факторов риска. Однако частота дефекации может быть одной из самых недооцененных.При этом исследование не обнаружило связи между частотой дефекации и риском геморрагического инсульта.Ученые связывают связь между инсультом и запорами или низкой частотой дефекации с изменениями в составе микробиоты кишечника. Считается, что эти изменения могут способствовать развитию и прогрессированию таких заболеваний, как атеросклероз.Несмотря на наличие существенных доказательств, подтверждающих эту связь, медицинские исследования предпочитают в значительной степени сосредоточиться на радикальном вмешательстве, а риски сердечно-сосудистых осложнений от запоров остаются в значительной степени упущенными из виду.

