"5% пациентов с ЗПА перейдут к ампутации нижних конечностей. Однако наиболее тяжелым проявлением ЗПА является критическая ишемия конечностей (КИК). КИК описывает тяжелую форму ЗПА, при которой артерии в нижних конечностях сильно блокируются. Это увеличивает риск потери конечностей на 20 процентов. Онихогрифоз ногтей на ногах — или ноготь "бараньего рога" — может быть признаком КИК", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

«Для тех, у кого есть симптомы, наиболее распространенным первым симптомом являются болезненные судороги ног, которые возникают при физической нагрузке и облегчаются в покое (перемежающаяся хромота)».

Высокий уровень холестерина является бессимптомным состоянием, но чем больше он прогрессирует, тем выше риски. Оно тесно связано с некоторыми другими условиями, которые производят знаки. На самом деле, заболевание периферических артерий (ЗПА) считается одним из первых заметных признаков высокого уровня холестерина. Состояние может значительно повысить риск потери конечности, если его не лечить.Самым верным признаком ЗПА является перемежающаяся хромота, которую трудно игнорировать, поскольку она часто ограничивает повседневную активность.Состояние представляет собой расстройство ногтевой пластины, которое влияет на рост. Он включает в себя непрозрачноеОнихогрифоз тесно связан с диабетом и травмой стопы, но может сигнализировать о нарушении кровообращения, если сопровождается другими признаками ЗПА.Примерно у половины людей с диагнозом заболевания периферических сосудов симптомы отсутствуют.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквы.

