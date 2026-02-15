Онкология: 3 признака, которые говорят, что рак легких стал «неоперабельным»

«Симптомы, такие как ноющий кашель, боль в груди и одышка, часто не проявляются до тех пор, пока не распространится рак легких. Отсутствие ранних симптомов — вот почему многие люди не диагностируются до тех пор, пока их рак не станет неоперабельным», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

Рак легких является наиболее распространенным и серьезным видом рака. Частью того, что делает болезнь смертельной, является медленное развитие симптомов. Это оставляет большое количество случаев недиагностированными до тех пор, пока болезнь не разовьется. На этом этапе врачи рассмотрят несколько факторов, прежде чем решить, можно ли удалить опухоль хирургическим путем.Когда легкое неоперабельно, это означает, что болезнь нельзя удалить хирургическим путем, но есть методы лечения, которые все же могут предотвратить быстрый рост опухоли.Несколько факторов делают рак неоперабельным, включая тип рака легких, стадию заболевания и расположение опухоли.Некоторые менее распространенные признаки включают измененияЧеловек может также заметитьБолезнь часто выявляется в воображении во время рентгена, но формальный диагноз может быть поставлен только после исследования ткани в лаборатории.Ранее МедикФорум писал о ранних симптомах сердечного приступа.

